颱風雨未灌飽曾文水庫，曾文水庫25日到28日累計4天降雨量48.1毫米，推估帶入1100萬噸水量，蓄水率未達2成滿，南區水資源局對比歷年類似路徑的颱風，發現杜蘇芮帶來的降雨量，仍屬偏低，期待午後雷陣雨逐漸補足，南化水庫逼近溢流邊緣，目前控制越域引水量。

南水局統計歷年相同路徑的颱風，為曾文水庫帶入的降雨量在50毫米到150毫米之間，杜蘇芮颱風雨在歷史經驗值上，顯然偏低不如預期。即將侵台的卡努颱風，目前預測路徑偏北，為南台灣水庫灌入雨水的機會有限。

南台灣水庫過去主要依賴每年侵台的颱風雨，杜蘇芮已是今年最接近南台灣的颱風，面對不到2成滿的曾文水庫，南水局認為台灣還在汛期階段，未來仍有颱風過境機會，另外可期待午後雷陣雨累積補足。

南化水庫25日到28日4天累計降雨量76.4％，30日蓄水率已達99.66％，逼近滿庫溢流邊緣，南水局表示，因曾文蓄水不足，南化水庫需保持滿水狀態，隨時支援供水，幸好高雄旗山溪川流量豐沛，目前仍維持每天越域引水。

台南市每日仍需消耗近100萬噸水量，現在調整從旗山溪的越域引水量，控制在每天90噸左右。南水局從南化水庫興建連接到曾文水庫的聯通管線預計明年6月可完工啟用，到時候可將南化水庫水源引流到曾文水庫蓄存，解決曾文每年春夏季空庫危機。