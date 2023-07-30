竹田國中校長許金元（右）在屆齡退休前獲得師鐸獎殊榮，屏東縣長周春米同時頒贈退休紀念品。（林和生攝）

擔任老師時一直覺得學校太過保守，讓許金元興起考校長、自己來領導的念頭，但連續考了6年皆未考取，正當準備提前退休前一年，不僅如願考上且順利分發，他藉由11年的校長生涯翻轉教育現場，退休前更獲得師鐸獎殊榮，他把獎金加上自掏腰包買了一張股票，盼教育理念與股息能永存校園。

許金元說，「把事情做對」跟「做對的事情」，本質大不相同，但受限學校教學氛圍，老師、家長及社區等外部限制，使得校長領導上常會顯得綁手綁腳，一直覺得教育不該如此，讓他一腳踏入考校長的路。

不過過程並不順遂，連考6年都未考取，原本生涯規畫55歲退休的他，終於在54歲那年考上，隨及分發到國境之南的恆春國中。

上任後隨即恢復第八節課，延長學生受教時間，也成立多個運動校隊、得以銜接國小端，讓學生適才適性發展；4年後調任竹田國中，開始導入科技與外語，配合已經發展的長照領域，慢慢有了學生跨區就讀。

學校發展長照的想法很好，「但讓年僅12歲孩子去讀長照，試問有哪個家長願意？」許金元話說得直白，但因此他盤點資源，讓科技做為媒介，現在學生會做血氧機，更把尿布植入晶片，翻轉外界及家長對於長照教育的想像，漸漸有了跨校就讀的學生。

發揮領導專長的他，在屆齡退休這一年榮獲師鐸獎肯定，他把領到的獎金10萬元，再自掏腰包，買了一張中華電信股票捐出，讓每年股息與自己留下的教育理念永遠陪伴學校。

許金元建議，其實當校長最好的年紀就是拿到退休資格的那一天，以自己為例，妻子擔任教職、孩子也都順利就業，在沒有後顧之憂下，減少內部與外來壓力限制，少了包袱，單純為了學生未來放手一搏，就能堅持做好對的事。