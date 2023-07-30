我國消防員日前參與2023世界警察消防運動會，開幕式時，卻因團服有國旗樣式及帶國旗入場，遭我國警政署官員制止，雖然內政部長林右昌火速越洋指示代表團「不用顧慮，拿出國旗」，但民眾黨立委賴香伶30日仍質疑，警政署做法啟人疑竇，更嗆蔡政府對內以「抗中保台」打壓政敵，對外竟然自己要矮人一截，使人不屑。

今年第20屆世界警察消防運動會在加拿大舉行，自費請假參與的基層消防員爆料指出，開幕式舉國旗時卻遭官員阻擋，引發熱議。

「這是哪門子的警政署官員？竟然打壓國人欲使世界看到台灣的機會。」賴香伶痛批，以運動會模式來講，諸多國家民眾入場觀賽，或要代表國家出賽時，可能會秀國旗或帶著國家旗幟，這是非常自主且非常驕傲的行為，警政署的做法，真的是啟人疑竇。

賴香伶狠酸，政府在國內以「抗中保台」口號打壓內部政敵，在國外竟然主動矮人一截，要求國人把台灣國旗收起來，此行為看在大家看在眼裡，都是覺得非常不屑。

賴香伶呼籲，不管是警政署還是內政部，甚至是蔡英文總統、副總統賴清德都應該出來說話，不能讓這自我矮化的狀況變成是打壓內部的行為，她也替消防、警察弟兄加油，國人都以他們為榮。