夜市是台灣特有的文化，一名男子表示，曾經很喜歡吃夜市小吃，但隨著物價飆漲，售價愈來愈高，加上環境髒亂、用料來源不明等3大因素，他已不再去夜市問「正常嗎？」貼文獲網友認同，夜市很多售價都比有內用的店面還貴，若夜市小吃不再銅板價，至少要維持整潔，「看到這麼髒都沒胃口了，怎麼敢介紹給外國人？」

原PO今（30）日於PTT八卦版指出，以前學生時代三不五時到夜市消費，後來發現許多攤販環境衛生髒亂、飲食取向不健康、食材用料來源不明，再加上售價愈來愈高，也就減少吃夜市的頻率，甚至到現在幾乎沒再到夜市，他問「好幾年沒去夜市了，正常嗎？」

貼文引發網友關注，「乾淨的不叫夜市叫商場」、「夜市應該要賣得便宜，但現在很多售價比店面還貴」、「要夜市乾淨，你還吃夜市幹嘛」、「乾淨了就沒夜市的味了」。

一名網友回文說，小時候也很常去夜市，長大後開始覺得夜市髒亂臭，東西也沒有比較好吃，價錢也很貴，售價和有內用的店家相比，寧可去有內用的座位舒服地享用美食，直言「現在根本不去夜市了。」他也提及，許多新聞報導台灣夜市美食多好吃，「我自己都不願意去了，為什麼敢介紹給外國人，夜市至少要乾淨，這麼髒看到都沒胃口了。」