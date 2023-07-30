許萬華校長退休後，仍協助基隆市包括候用校長甄選等各項教育工作，堪稱是「校長們的校長」。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

教育部日前發布第18屆教育奉獻獎名單，從基隆市中山國小校長退休的許萬華，獲得教育部的肯定，成為今年的教育奉獻獎得主。許萬華在退休後，不僅擔任教師甄選委員，更協助候用校長甄選，成為「校長們的校長」，並熱心公益推動文化事務。

今年教育奉獻獎的名單公布後，現任基隆市銘傳國中教務主任郭淑娟開心不已，簡直比獲獎的許萬華還高興。問起她原由，郭淑娟說：「許萬華校長是我小學恩師，恩情深似海，讓我沒齒難忘！」

原來，郭淑娟當初就讀武崙國小時，許萬華就在武崙國小任教。當時許萬華協助學校推動民俗體育，郭淑娟當時不管在課業或是民俗體育方面，都有優異的表現。隨著郭淑娟升上小學六年級家中搬家，只得轉學，眼見她得放棄放棄耕耘已久的民俗體育專長，許萬華主動與郭淑娟的父母聯繫，並表示要接送郭上學，就不用轉學、也不用重新適應陌生環境了。

郭淑娟說，她有幸在許萬華的多方照顧下，成為一名老師。在工作上偶然遇到挫折時，都常常浮現許萬華對她的教誨與叮嚀。郭淑娟表示，即使她畢業多年，許萬華都依然如此提攜照顧後輩，也常接受他的鼓勵與照顧。她說，能夠成為許萬華的學生，是她今生最大的福氣。

「小六那年，坐在老師機車後座，吹著徐徐微風的美好畫面，是我這輩子最大的幸運。」郭淑娟如是說。

許萬華在任教43年後，在中山國小退休，退休後，他不僅擔任基隆教師甄選委員為基隆拔擢優秀教師，更協助候用校長甄選，還擔任新任校長們的「師傅校長」，同時，萬華校長也協助把關基隆幼兒教育、環境教育、課後輔導辦理成效擔任評鑑委員。社會公益方面上他也不曾缺席，擔任基隆市文教基金會董事的他，用自身的好人緣，整合公私民間資源，推動基隆文化事務。

基隆市教育處處長劉美蘭表示，許萬華校長稟持退而不休、與教育相伴而行的理念，在教育志願服務工作奉獻良多，希望能將這份教育的專業與熱情，永續傳遞下去，影響更多對教育有熱忱的人，讓我們的下一代在優質的教育環境中學習成長。