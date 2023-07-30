蘇有珍《五個孩子》遭丈夫出軌背叛（中天娛樂台提供）

蘇有珍在《五個孩子》戲裡外都撫養3個小孩。（中天娛樂台提供）

「韓流始祖」安在旭攜手「家庭劇女王」蘇有珍主演的溫暖家庭喜劇《五個孩子》，31日起在中天娛樂台播出，該劇講述有兩個孩子的單親爸爸李尚泰（安在旭飾）遇上獨自撫養3個孩子的失婚媽媽安美晶（蘇有珍飾），兩人擦出許多爆笑火花，更克服一切困難，勇敢追尋第二春。現實生活中，蘇有珍也是3個孩子的母親，面對個性、喜好截然不同的兄妹，蘇有珍有自己的教養方式，除了會安排許多遊戲給小朋友玩，更培養小孩獨立自主，讓他們各自準備出去玩的行李，育兒很有一套。

蘇有珍2013年和「韓國廚神」白種元結婚後，共同育有1兒2女，經常在社群平台分享一家人照片，近期她更獨自挑戰帶3個孩子跟70歲的母親到沖繩旅遊，旅遊過程中，面對大兒子鬧脾氣還大喊「媽媽討厭」，蘇有珍絲毫不生氣，更對大兒子表示：「你們說討厭媽媽，我就會聽做我愛媽媽。」聽到這番言論後，女兒們輪流開玩笑地說著「討厭媽媽」，蘇有珍則開心地回：「我也愛你！」最後一旁的大兒子被逗樂便開心地笑了。除此之外，他們更到丈夫推薦的一家鐵板牛排店用餐，蘇有珍也提及因為很喜歡鐵板燒，寵妻的白種元為此在家裡裝了鐵板，讓妻子隨時都可以吃到。

蘇有珍和白種元之間雖有15歲的年齡差，但感情相當甜蜜，相當寵妻、愛孩子的白種元，也讓蘇有珍成為「全韓國最讓人羨慕的人妻」！蘇有珍談到有時在電視上看到什麼好吃的料理，白種元過沒多久就會把剛剛她想吃的料理做出來。身為演員的她，如果需要身材管理時，白種元也會幫她做減脂餐，蘇有珍坦言即使結婚多年，她料理水平也有進步，但老公對於她的廚藝時常會「愛的嘮叨」，剛結婚時會回「好的，老公」，現在就直接說「別吃了」，夫妻之間的互動相當有趣。

她在《五個孩子》與安在旭共譜第二春，當決定再婚時，兩人面臨家人強烈反對，經過一番努力，彼此才獲得幸福。實際上蘇有珍當初與家人說要和白種元結婚時，也遭到母親強烈反對，母親甚至還哭了。蘇有珍回想當初：「父親一直都很支持我，就說可以，媽媽則是反對，年齡差是個問題，還有白種元是自己創業，她認為搞事業不算很穩定，加上當時白種元比現在還要胖20公斤左右，太胖了媽媽不喜歡。」白種元對於年齡及創業這兩個因素表示無法改變，但他下定決心減肥，1個月減了15公斤，而他這個魄力也讓丈母娘終於點頭答應。《五個孩子》31日起每週一至週五晚間6點在中天娛樂台播出。