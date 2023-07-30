「以父之名-爸憩食足」專案直接升等房型，可入住原價17

800元的楓林客房。（大地酒店提供）

大地酒店父親節專案再加贈2000元館內抵用金，可用於SPA療程的消費折抵。 （大地酒店提供）

父親節6吋蛋糕「給老爸一個讚」，原價1280元，期間限定優惠價888元即可外帶回家享用。（大地酒店提供）

迎接疫後第一個父親節，星級飯店紛紛推出寵爸專案，搶攻孝親商機。北投大大地酒店於8月1日至13日，貼心推出「以父之名-爸憩食足」一泊三食住房專案，專案售價15888元，入住期間可品嚐主廚特製「給老爸一個讚」父親節套餐及蛋糕，專案直接升等房型，入住原價17800元的楓林客房，更禮遇提前1小時入住、延後1小時退房，再加贈2000元館內抵用金，寵爸無極限，讓父親體驗真正的「爸憩食足」。

「以父之名-爸憩食足」住房專案平假日均可使用，周六須另加價2000元，入住楓林客房一大床或兩小床房型，每房含兩客活力早餐，另外大眾風呂及活水區、健身房設等施皆可免費使用。晚餐則是獻上每位2380元加1成的父親節套餐兩客，主菜有熟成沙朗牛排、爐烤紐西蘭羊肩排、法式烤春雞搭配爐烤蝦蛄等精緻美饌可選。專案再加贈館內抵用金2000元，適用於餐飲或SPA療程的消費折抵，可到館內知名中餐廳「奇岩一號」再大飽口福一餐，等於三餐都在飯店內輕鬆解決，或請芳療師緩解身體的痠痛與疲勞。

此外，飯店特製父親節6吋蛋糕「給老爸一個讚」，是由創意十足的「喜歡」西餐廳西點主廚李建嶔師傅純手工精心製作，使用純度70％的巧克力為蛋糕基底，佐上酒釀櫻桃點綴，甜而不膩，層次豐富多變，是成熟男人才懂得的韻味。「給老爸一個讚」專案房客可直接享用，8月1日至13日，民眾也可致電西餐廳購買，原價1280元，優惠價888元就可外帶回家與親友同樂。

大地酒店表示：「父親節期間歡迎帶爸爸來趟北投小旅行，表達對一家之主的感謝之情，也讓辛苦的爸爸輕鬆享受星級酒店的儀式感，品嚐美食、泡泡溫泉休憩身心，親子一起度過難忘佳節。」