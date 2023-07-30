日本大胃王女星高橋知成（高橋ちなり）於日前過世，享年30歲。她生前曾透露有厭食症的問題，在社群網站中可看到其暴瘦的照片，噩耗曝光令許多粉絲不捨。雙和醫院精神科表示，厭食症者在體重變輕的過程中，容易感到體力衰竭，並列出6警示症狀，包括體重低於標準80％、電解質不平衡、心臟功能不正常、每天暴食催吐、體溫過低或失水嚴重及嚴重憂鬱等，只要出現其中1項，就要立刻住院治療。

根據衛福部雙和醫院精神科衛教資料顯示，厭食症患者會對身體形象有知覺錯誤，一直認為身材過胖而非常少量進食、過度運動，導致體重過輕。其可分成2種類型，一為節制型厭食症，另一則是暴食或清除型厭食症。

至於好發族群，雙和醫院精神科指出，患者大部分見於年輕女性，由於體重過輕，常合併許多身體及情緒、行為問題。提醒只要出現以下任何一種症狀時，需立刻住院治療：

1、體重低於標準80％。

2、電解質（血鉀、鈉、氯等）不平衡，口服藥物無法矯治。

3、身體檢查和心電圖顯示心臟功能不正常、嚴重心律不整。

4、每天暴食、催吐或無節制使用瀉劑。

5、體溫過低或失水嚴重。

6、有自傷行為、嚴重憂鬱及精神失常。

雙和醫院精神科說明，厭食症的住院治療，有兩個重要方向，最主要是恢復健康體重和建立正確的飲食習慣；再者是針對怕胖心態給予認知行為治療。

雙和醫院精神科表示，治療飲食障礙，需要綜合性的營養復健和行為治療計畫，得仰賴跨領域的專業人員通力合作。包含精神科醫師與心理師提供藥物治療、認知行為與心理治療；營養師調整患者進食熱量和內容的規劃，協助患者和家屬知道如何選擇食物、和正確飲食；社工人員則透過與家庭、學校之間的互動，提供家屬一些照顧患者和親子溝通技巧的原則等。

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