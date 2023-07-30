天使球星大谷翔平。 （美聯社）

38歲葡萄牙足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）日前隨沙烏地球隊艾納斯造訪日本，除了進行2場熱身賽外，C羅還特地抽空參加當地電視節目，接受專訪時，其中一位女主持人問起：「你知道大谷翔平嗎？」C羅則略顯尷尬並微笑給出否定答案。由於兩人本就分屬不同領域的球星，這段訪談也讓日本自家網友氣炸了，紛紛給出不尊重、無禮等負面評論。

見過大風大浪的C羅也許並不在意，但當訪談畫面在網路上流傳後，引發網友一面倒抨擊，「這會讓C羅感到很為難」、「你想要他怎麼回答，想讓他說大谷翔平很厲害嗎？」有人理性分析，提到棒球幾乎只在日本和美國等地盛行，對歐洲來說是冷門運動，就像問大谷翔平知不知道板球（澳洲、印度等大英國協國家流行）選手那樣。

艾納斯分別和法甲PSG（巴黎聖日耳曼）、義甲國際米蘭進行熱身賽，為了避免在季前賽發生受傷，大部分主力球員都只踢了半場比賽，C羅連場擔任先發卻沒有建樹。艾納斯去年無緣聯賽冠軍屈居老二，休賽季引進肯特（N'Golo Kante）和布洛佐維奇（Marcelo Brozovic）厚實中場陣線，球隊誓言要在亞冠以及沙烏地聯賽奪下冠軍。