和平區公所昨舉辦2023梨山森活節等系列活動，和平警分局到場宣導防範詐騙觀念。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區正值水蜜桃產季，民眾常利用網路訂購，和平警分局昨日透過梨山森活節活動，在活場現場設攤，以「識詐」親子九宮格益智遊戲宣導防詐、識詐，提醒民眾切記「三要三不」原則，以防止受騙。

和平區公所昨日舉辦2023梨山森活節、梨山水蜜桃、梨山茶行銷及部落旅遊系列活動，民眾除享用梨山美食、欣賞美麗風景外，和平分局也到現場宣導防範詐騙觀念。

由於目前適逢水蜜桃產季，民眾常利用網路訂購農產品，員警在現場利用水蜜桃季議題，宣導民眾預防詐騙集團利用水蜜桃網路通路，進行假訂單或解除分期付款方式詐騙。

和平警分局偵查隊副隊長趙瑞昇提醒民眾防詐騙三要原則：「要冷靜」、「要查證」、「要報警」，以及三不原則：不要聽信「電話」通知、不要在「電話」中告知您的銀行帳號、密碼、身分證字號等個人資料、不要依據對方所留「電話」回撥，要向165查證，即可避免不必要被騙機會。

另和平警分局交通組及梨山分駐所員警也在現場宣導交通安全，針對禮讓行人新法規及轄區道路特性向民眾宣導，提醒民眾，行駛山區道路請小心慢行，注意車前狀況，夜間行車可在不影響他車的情況下開啟遠光燈以及時發現路況，確保行車安全。