星座專家唐綺陽分析7／31～8／6星座運勢，本周金星、土星、海王星跟冥王星4星逆行，近期能處理過往不足之處，例如政治圈、演藝圈許多人設翻車，都陸續在處理中，但依舊會持續爆料，都在提醒社會問題尚未結束，需好好面對，並提出解決辦法，否則更多問題將會頻頻出現。

另外，水星、火星趨近，言語表達將更直接犀利，雖然提升了團隊的工作效率，也能適時處理細節問題，但開始出現不同的聲音，建議提出問題討論，並且說話前多三思，才能避免爭吵。火、木三分相，關於職場上的分工、薪資，和價值觀許多人將會有不同看法。日、海135度，藝文活動興盛，出遊多注意安全。

星象影響：金星、土星、海星、冥王星逆行、水星、火星趨近、火、木三分相、日、海135度

【累的：牡羊座、巨蟹座、獅子座、天秤座】

牡羊座：職場上轉移注意力，不合拍的桃花讓氣氛尷尬

巨蟹座：避免情緒低落影響健康，好好處理工作的不愉快

獅子座：工作量大注意體力負荷，另一半的要求需斟酌進行

天秤座：在職場上無法選邊站，感情上需學會排除低氣壓

【穩的：雙子座、射手座、摩羯座、水瓶座】

雙子座：職場上勿急躁並多聽他人意見，需消除對象的不安全感

射手座：工作上有選擇困難，與另一半慢慢摸索相處方式

摩羯座：在職場可更活躍或突破，個性親切有更多桃花

水瓶座：遇犀利女貴人，男生有年長對象，女生避免強勢

【讚的：金牛座、處女座、天蠍座、雙魚座】

金牛座：周遭有貴人，表達善意與支持，幫助完成目標

處女座：財運佳，提升生活品質，工作忙碌成就感十足

天蠍座：對未來提案躍躍欲試，職場適合擬訂長遠目標

雙魚座：工作結案可鬆口氣，感情上互助及務實很重要