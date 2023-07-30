新北市新店安康路一段1處資源回收場30日下午1點半左右傳出火警，現場濃煙密布、火勢凶猛，幸好無人員受困。新北市消防局派出29車70人前往救災，50分鐘後撲滅制火勢，燃燒面積約10平方公尺，起火原因有待警消釐清。
新北市消防局第四大隊長陳志瑋表示，資源回收場所火載量大，回收處理業者平時應對引起火警的微小火源及電器用品應做好管理，定期檢視汰換老舊電路管線；場區內需嚴禁煙火，勿有焚燒或抽菸行為。當火災發生時，民眾請不要圍觀或者靠近現場，應立即撥打119報案。
新北市新店安康路一段1處資源回收場30日下午1點半左右傳出火警，現場濃煙密布、火勢凶猛，幸好無人員受困。新北市消防局派出29車70人前往救災，50分鐘後撲滅制火勢，燃燒面積約10平方公尺，起火原因有待警消釐清。
新北市消防局第四大隊長陳志瑋表示，資源回收場所火載量大，回收處理業者平時應對引起火警的微小火源及電器用品應做好管理，定期檢視汰換老舊電路管線；場區內需嚴禁煙火，勿有焚燒或抽菸行為。當火災發生時，民眾請不要圍觀或者靠近現場，應立即撥打119報案。
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