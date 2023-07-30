香港男團「MIRROR」去年7月28日在演唱會發生大型螢幕掉落意外，舞者阿Mo（李啟言）傷勢最嚴重、四肢無法動彈，診斷後發現腦出血加上頸椎第四節爆裂，最嚴重恐導致頸部以下永久癱瘓，經1年復健，阿Mo頸部可以有限度轉動，他日前還則曬出加油手臂的貼圖首發聲，這段期間阿Mo深深體會父母無微不至的照顧，讓他在治療期間得以安心。

阿Mo遭500公斤大型螢幕砸頭、頸椎，診斷後發現腦出血加上頸椎第四節爆裂，最嚴重恐導致頸部以下永久癱瘓，李啟言共動2次大手術，經過1年時間休養，李啟言的牧師父親李盛林代禱信透露，阿Mo從臥床、視線只看到天花板，到現在頸部可以左右有限度的轉動，能看到窗外，同時也恢復一些感覺。

阿Mo接下來治療，要強化神經、關節和筋腱肌肉，勢必會更密集、更耗體力，並目標在8月拔除尿袋。雖然辛苦，但是阿Mo回首過去1年，感受到父母在身邊無微不至的照顧，讓他安心治療、專心復健，並且隨時提出自己的需求。

阿Mo因這場意外改變他的人生，日前剛好是受傷滿1年，他重啟許久沒更新的IG，在限時動態曬出加油手臂的貼圖，雖然沒有再多發文，不過仍被外界解讀，他會繼續堅強。