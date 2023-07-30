桃園一名蕭姓男子透過手機遊戲軟體認識未滿14歲的少年A，去年相約對方出門見面，借住在對方家中，趁A男喝醉睡著之際撫摸其生殖器。桃園地院審結，依對於未滿14歲男子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年4月。可上訴。

判決書指出，蕭男與未滿14歲的A男透過手機遊戲認識，偶爾相約玩遊戲，2022年11月晚間蕭男約A男吃晚餐，後來蕭男藉故家中停電，買了水果酒至A男家中借宿，強迫A男喝下半瓶酒後，見A男側躺在床上，便強行伸手撫摸A男胸部及生殖器，後來A男輾轉向老師提起此事，在老師鼓勵下報警處理，全案才曝光。

桃園地院審理時，法官指出，A男在事發當時僅就讀國小6年級，身心發展未成熟，對於性自主權懵懂無知，但蕭男藉著住在A男家中的機會猥褻A男，不顧A男明確拒絕執意猥褻，對A男的生活造成影響，就連朋友拍A男的背部都會心生巨大恐懼感等，均可顯見蕭男造成的危害相當嚴重，審酌後，依對於未滿14歲男子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年4月。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！