桃園平鎮褒忠祠與淡江大學、古華飯店合作推出褒忠義民宴，提前為世客博宣傳。（呂筱蟬攝）

世界客家博覽會8月11日將開幕，平鎮褒忠祠與淡江大學歷史系教授李其霖合作，考據褒忠義民歷史，搭配古華飯店主廚，設計10道菜品推出「褒忠義民宴」，其中每一道菜色的命名，都是考究義民當年事蹟與客家文化特色，透過美食與歷史文化結合，期盼讓更多人了解客家文化和義民精神。

褒忠義民宴以桌宴方式闡述義民故事，10道菜色包含乾隆51、芝涯豆腐、神豬犒軍、褒忠鮑盅、堅若磐石、同心協力、一網打盡、嘉忠懷義、謝平安粥及義民藍翎。李其霖指出，現在歷史文化推廣有多樣可能性，配合即將到來的世客博與義民廟做結合，他建議以義民宴述說義民故事，透過餐宴可以一邊吃飯、一邊聽故事，除了讓大家了解在地文化，也讓餐飲往上升級。

他說，像是義民藍翎這道菜以穿清朝官服的人戴的帽子為發想，乾隆皇帝為表彰林爽文事件有功人員，賜予藍翎或是孔雀翎在帽子後端，不代表官職但象徵對國家有貢獻，將其做成一道菜很傷腦筋，因為是羽毛並不能吃，於是把官帽外型設計成甜點，利用海苔結合餐點拿去蒸，吃起來味道也不錯。

行政院副院長鄭文燦參與活動時指出，平鎮褒忠祠特別舉行客家義民宴，把每一個菜色都結合一個客家故事，讓大家透過飲食文化認識客家歷史，這是非常有意義的事情。桃園市副市長蘇俊賓則說，感謝平鎮褒忠祠出錢出力舉辦客家義民宴為世客博宣傳，這次一大特點是義民祭將在9月舉辦，如何將義民精神整合到世客博，讓全世界藉由客家文化看到桃園、看到台灣，這是全力要做的事情