有知情人士近日爆料，被視為民進黨總統參選人賴清德本命區、綠營大票倉的台南市，近期已經鬆動，現任立委賴惠員與林宜瑾的選情更是相當危險。相關新聞引發網友熱議，有人直呼，南部鄉親真的要覺醒，「別一直傻傻地挺」。

《CTWANT》今（30）日報導，有多名台南綠營人士指出，民進黨立委林俊憲日前所說的「在台南只要有1席民進黨立委落選，賴清德就會輸掉總統大選」，並非空穴來風，因為去（2022）年市長、議長選舉時所爆出的光電、黑金爭議，讓台南市民觀感相當不佳，導致基層瀰漫著「愛之深、責之切」氛圍，恐會在立委選舉時教訓民進黨。

此外，台南地方還盛傳，由於自身與親屬爭議多，賴惠員與林宜瑾的選情相當危險，兩人常被點名，在競選連任時恐會「翻車」。

相關報導經轉傳至入口網站《Yahoo》後，大批網友留言表示，「台南人該覺醒了，賴清德當市長時藐視議會，長時間沒去備詢，當院長的時曾說過領低薪就是做功德，有這些爭議，還要支持他嗎」、「林俊憲的說法根本又是在威脅台南人」、「台南人不欠民進黨」、「南部鄉親要覺醒啊，要看懂政治，別一直傻傻的挺」、「台南爆出的這些爭議是賴清德的傑作」、「賴清德若輸了總統就是救了台灣」。