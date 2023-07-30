總統蔡英文22日到彰化縣北斗鎮中寮順天宮參拜，為民進黨彰化縣第3選區立委提名人吳音寧站台，當合照結束要離開時，一婦人突衝出嘶吼要陳情，為軍中枉死的兒子喊冤，但蔡未聞問。而最近有一份最新的民調指出，對於蔡英文到彰化輔選，遇到婦人陳情兒子於軍中枉死，但蔡英文並未聞問，有94％的民眾認為「蔡英文裡人民越來越遠，民進黨越來越高傲，2024絕不能讓民進黨繼續執政！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》28日對於「日前蔡英文到彰化輔選，遇到婦人陳情兒子於軍中枉死，但蔡英文並未聞問，你怎麼看？」進行了網路民調，截至30日15時，已有3.2萬人進行投票，有94％的民眾認為「蔡英文裡人民越來越遠，民進黨越來越高傲，2024絕不能讓民進黨繼續執政！」、有6％的民眾支持「蔡英文是最關心人民的總統」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「心疼台灣軍人不知為誰而戰，為何而戰」、「國民黨不要再亂了，團結一致支持侯市長」、「2024絶對下架民進黨，這是當務之急，全民不要再被騙了！」、「千金大小姐本就非常非常不關心台灣百姓了，再說台灣人自己蠢還續投給她連任，怪誰啊」、「人走茶涼，讓人民心寒，但是我問自己為何當初要選她？我希望自己好好反省反省」。