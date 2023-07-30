衛生局提醒颱風過後應清除積水容器，避免登革熱病媒蚊孳生。南投縣政府提供

南投縣今天新增2例本土登革熱病例，2人是夫妻關係，無國外旅遊史，經查發現兩夫妻在雲林縣古坑鄉有農園，平日都到古坑農作，晚上才回竹山老家居住，近日因出現眼窩痛、發燒症狀就醫，快篩確診陽性通報該局。

衛生局除了前往該住家周邊進行環境消毒，也提醒民眾如出現眼窩痛等登革熱症狀，應立即前往南投縣39家特約醫療院所就醫，主動告知旅遊史並接受快篩，及早治療也避免疫情擴散。

衛生局表示，經查兩個案在古坑農園種植檸檬，隔壁筍農日前確診登革熱，推論兩人感染源來自古坑。

今天新增2本土病例也南投縣登革熱病例累積至今有3例，首例是從境外移入個案，今天這2例則是本土確診病例。

衛生局長陳南松說，新增的2個登革熱確診病例是對夫妻，分別為50多歲男性及40多歲女性，兩人都是雲林縣診所通報登革熱確診個案。因為夫妻兩人平日都到雲林農園務農，有時住在雲林工寮有時回竹山老家住，7月28日出現發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀至雲林縣診所就近就醫，診所採檢NS1快篩陽性，7月29日晚間經疾病管制署檢驗PCR陽性判定為確診病例，通報戶籍所在地南投縣衛生局。

為了維護社區安全，衛生局已通知竹山鎮公所，前往兩夫妻住家附近與活動地點進行消毒與清理積水容器等工作。

陳南松指出，鑒於近日登革熱疫情升溫，請民眾務必配合政策落實防疫措施，倘有不遵守者，將依《傳染病防治法》開罰最重30萬元以下罰鍰；一旦發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速前往南投縣39家合約醫療院所就醫，並主動告知旅遊活動史。

陳南松提醒，近日登革熱在南部疫情嚴重，南投縣隔鄰的雲林古坑病例也持續上升，呼籲竹山鄉親近期減少到雲林古坑去農作，如有必要也務必穿著淺色長袖衣褲，戴上防蚊網帽及使用蚊香盒加強個人防護措施；另因為颱風過境大雨過後盆栽易積水，也呼籲請民眾雨後加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，降低病媒蚊密度，避免疫情擴大。