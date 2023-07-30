邁向2050淨零排放目標，也響應行政院推動的「2030年市區公車全電動化」計畫，台中市交通局近日新增27輛電動公車投入路線服務，目前累計全市共有308輛電動公車。交通局長葉昭甫表示，將率先以高旅次的台灣大道路線公車進行汰換，盼達成公車全電動化目標；但業者認為，現有電動公車問題多，要全面汰換難度高。

交通局長葉昭甫指出，最近汰換的電動公車路線主要為台中客運200路中興幹線、中台灣客運700路崇德幹線及統聯客運63路，總計有27輛全新電動公車投入營運，再加上中央已核定補助台中市100輛電動公車，盼透過逐步提升電動公車比例的方式，打造綠色運輸願景。

葉昭甫表示，加上這次新增27輛電動公車，目前全市共有308輛電動公車，若再加上中央補助的100輛，數量可達408輛，此舉也讓電動公車行經範圍逐漸擴大，在今年底前將先以高旅次的台灣大道路線為主，希望藉由持續推出電動公車服務市民的方式，讓民眾感受到電動公車的優點，也提供更優質運輸服務。

對於政府大力推動電動公車汰換，且以2030年為市區公車電動化的目標，客運業者無奈說，電動公車的續航力是一大問題，以台中市來說，市區公車遍及範圍可達梨山山區，目前電動公車充電一次續航力約200公里，等於是谷關來回跑一趟就得充電。

此外，電動車充電場站不足的情況也是客運業者考量重點，業者說，現有充電場站不足，要新設場站必須有較大的土地與電力供應量，民眾是否願意接受設站？而電動公車電池汰換成本高，也將是業者能否能接受的問題。