對於外傳有藍營小雞私下找柯文哲見面，並表示會跟侯友宜保持距離，對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯嚴正否認，並且認為這是造謠內鬥，她不能接受。

徐巧芯今（30）日在中天電視《大新聞大爆卦》直言，母雞或是母雞團隊要管理小雞，很合理；但是不要造謠！自己的團隊互相造謠，這就叫內鬥。管理和內鬥不同，好的管理讓團隊向前走，如果互相造謠拉黑對方，這是內鬥，一線之隔不能踩線。

徐巧芯說，有傳聞說她私下去見柯文哲，「沒有啊！沒有就是沒有」，她見柯文哲是在黨內初選期間找過柯文哲，吃涼麵那次，且照片都放出來讓大家看，公開透明，就這一次，之後就再也沒有私下跟柯文哲見過面。

徐巧芯表示，初選期間本來就是爭取社會大眾支持，當時國民黨提名總統候選人了嗎？沒有！何不乾脆說每一個台北市議員都跟柯文哲見過面？沒有必要。

徐巧芯澄清，初選過後她沒有再見過柯文哲，沒有就是沒有，公開場合會見面很正常，私下百分百沒有。

「為何黨內管小雞的方式是造謠？這我不能接受」徐巧芯說，內部傳言越傳越糟糕，應該要站在事實根據上，就事論事，團隊才會往前走，如果是放話爆黑料，這叫做造謠抹黑，叫做內鬥，無助於國民黨往前發展。