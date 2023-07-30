遠百寶慶店官方臉書提醒，別遭假粉絲頁詐騙。（取自臉書）

刑事局呼籲，請確認粉絲頁是否有「藍勾勾認證」，以免遭詐。（警方提供）

彰化縣從事服務業的30歲柯姓女子，日前瀏覽臉書，發現以「遠百寶慶店」為名的粉絲專頁，指因即將拆除原地重建，因此大量兜售優惠低價的女用名牌包。柯女下訂並選擇貨到付款，幾日後前往超商取貨，發現非廣告介紹的名牌包，且品質相當低劣。再次查證，發現當時下訂的粉絲專頁並非官方創立，而是詐騙歹徒冒用店家頭像及名稱的「假粉絲專頁」，柯女因此損失2090元。刑事局呼籲，請確認粉絲頁是否有「藍勾勾認證」，以免遭詐。

遠東百貨寶慶店1972年1月18日開幕，今年邁入第51年，為現存台北最老的百貨公司。因建物面積已不符合現在需求，為與時俱進，遠東集團決定改建，今年6月1日進行改建封館拍賣、7月底正式熄燈，8月拆除原地重建，預估5年後完工。然而，即將改建的消息，卻被詐團利用，以假粉絲頁方式進行假網拍詐騙。

刑事局預防科指出，近期臉書有假冒國內知名百貨商家粉絲專頁出現，詐騙集團除盜用圖片、貼文，且名稱與官方粉絲專頁名稱完全相同，試圖魚目混珠。後續再張貼低於市場行情之高單價商品，例如名牌包、行李箱、免稅商品、香水等吸引民眾洽繫，民眾若一時不察下訂商品，就有可能遭到詐騙。

刑事局提醒，因詐騙集團常利用似是而非的資訊混淆視聽，民眾想透過臉書購物，可先審視4個步驟：

第1步：請確認該粉絲專頁是否有「藍勾勾認證」，要獲得此標示，需要通過臉書官方的許可，確認是真實存在的個人、公眾人物。

第2步：若沒有發現藍勾勾認證，可以接續查看「關於 ─ 粉絲專頁資訊透明度」，點開後可確認管理員的所在位置、歷史記錄，供民眾檢視粉專是否是購買來的，或是有管理員根本不在台灣，就可能是假的粉絲專頁。

第3步：檢查粉絲人數，倘若是知名品牌或是名人，通常都已有相當的追蹤人數，如只有個位數，除了是粉專創立時間不久以外，假冒帳號的機率也是有可能。

第4步：若還是無法辨別，請選擇前往官方網站、實體店面、或選擇優良有信用、提供第三方支付之拍賣平台購買。