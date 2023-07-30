雲林縣政府30日於斗六市中區區域性青聚點舉辦「聚市集暨工作坊」活動，邀中部6縣市20多個地方創生團隊，以特色旅遊為主軸，展現各縣市創生團隊如何透過深度旅遊體驗來挖掘在地特色，並藉由工作坊交流，探討台灣新經濟與新價值的地方創生模式，希望解決台灣長期城鄉發展不均的問題。

「聚市集暨工作坊」活動由縣勞青處長張世忠等人共同主持，邀集耕山農創公司邱星崴、掀海風書店林秀芃、穀笠合作社吳宗澤、鹿港囝仔張敬業、好伴設計周家瑋、中華觀光管理學會理事長吳政和、 Vitaslow國際觀光暨美好生活協會共同創始人柴俊林、島內散步邱翊等人，與大家分享各種創業與創生模式。

張世忠表示，過去因為經濟發展政策、地理環境條件等因素，讓台灣中部地區的發展產生差異，城鄉差距與偏鄉地區人口老化一直是個問題，不過也正因為開發程度的差異，讓中部6縣市在人文與環境景觀呈現多元樣貌，此次活動為了體現生活品質產業概念，特別規畫以特色旅遊為主軸。

張世忠說，聚市集以中區青聚點室內空間規畫成4個展區，包含深度文化、生態、產業、健康等主題旅遊；工作坊則邀中部地區的學習性青聚點團隊分享在地知識，也讓青年與旅遊相關業者對話，打破地方創生過去單打獨鬥的情況，透過青聚點的共聚、產業界的協助，走向高品質生活方式的創造。

張世忠指出，雲林縣政府致力打造友善青年朋友的創業環境，除將勞工處改制成勞動暨青年事務發展處，更整合各界創、就業資源，去年打造「雲青有GO站」創業資源整合平台，今年則成立「撫錢51 House」雲林青年創業基地，提供5大創業資源服務，讓青年在創業路上不孤單。