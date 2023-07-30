智原日前召開法說會，其經營管理階層預期第三季營收將大致季增低個位數百分點，預估毛利率將季減1～2個百分點，導致股價在法說會後大幅下跌。不過，各大樂觀派內外資研究機構絲毫不擔心，反而著眼智原掌握多重順風為營運持續成長鋪路，下半年營運風險有限，2024～2025年成長前景可期，逆勢調升目標價。

觀察智原法說會後，中信投顧維持「增加持股」投資評等，推測合理股價拉高到408元，摩根士丹利、匯豐證券、凱基投顧賦予的股價預期分別高達435元、425元與445元，足見大型研究機構對智原股價的共識，已經確信有400元以上實力。

中信投顧指出，客戶持續調整庫存使得智原第二季營運偏弱，但智原庫存已大幅回落，大陸穩經濟財政策助攻有利需求回穩，估計第二季就是營運低點，隨後逐季走高。另外，先進製程與先進封裝為新營運動能，且地緣政治有利矽智財（IP）與委託設計專案（NRE）營收成長，建議旗下客戶把握逢低布局機會。