全家與知名插畫角色「馬來貘」合作推飲料加價購活動，有機會帶走可愛托特包。（全家提供／朱世凱台北傳真）

OKmart與純喫茶首度攜手推「醇奶茶」，限時享8折。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart將門市裝飾純喫茶標語與夏季意象，吸引消費者上門。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

7-11「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，嘗鮮價49元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富指定珍奶新品8月22日前只要59元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

連日高溫飆破3字頭，超商觀察氣溫每升高3至5度，冰品飲料消費力道更強勁，話題性或聯名款需求也成長2到3成，顯見消費者愛嘗鮮的心態，其中含乳香的商品不只在冰品市場受歡迎，也是夏季飲品界寵兒，讓業者紛紛把牛奶混搭飲冰品，拉抬相關類項至少1成買氣。

OKCAFE與純喫茶首度攜手推「醇奶茶」，以香醇乳源搭紅茶，帶出獨特炒焙大麥香氣，整體焦甜濃郁，8月23日前享8折。OKmart同時在今年於台北金山南路門市、高雄駁二門市創立聯名特色店，外觀點綴純喫茶標語及熱帶水果、棕櫚葉等夏季視覺設計，風格活潑有趣。

全家以「鮮露醇奶茶」加入奶茶之戰，運用本土優質茶菁，以輕焙火、輕發酵製成，保留青茶濃醇底韻，入口清香淡雅飄花香，同時聯名人氣插畫「馬來貘」推限量杯身，另 9月5日前買指定飲料，消費1元可得1積分，集滿1000積分可換全家100元購物金；另有用69元加購馬來貘托特包好康。

7-11聯名款的奶香美味主打「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，與米其林一星泰式餐廳「頌丹樂」合作，使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底帶出泰奶道地香甜，標榜清爽不膩口，即日起於限定門市販售；此外，8月8日前再推指定冰品第2件6折、哈根達斯第2件5折等促銷。

萊爾富則有Hi Café特大杯「黑糖珍珠奶茶」與「鐵觀音珍珠奶茶」，單杯原價70元，不只有黑糖奶茶的濃郁甜蜜，還搭珍珠滿足咀嚼控味蕾，曾被網友誇讚甜度約半糖程度不死甜、珍珠Q彈有嚼勁，8月22日前只要59元即可品飲。