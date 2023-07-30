傳出昔日出席哈利與梅根婚禮的貝克漢夫妻，因為被控外洩哈梅的私事相當火大，兩對夫妻已經不相往來。

英國《週日郵報》（Mail on Sunday）29日報導，曾出席哈利王子與梅根世紀婚禮的貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞，因為被哈梅控訴外洩夫妻倆的私事相當「憤怒」，現在兩對夫妻已經不再往來。除此之外，梅根身邊友人也換過一輪，當初出席婚禮的喬治克隆尼（George Clooney）夫妻檔也不再與哈梅來往。

《週日郵報》報導，2018年曾出席哈利與梅根王室婚禮的貝克漢夫妻檔，傳出已經與哈梅絕交，消息人士透露，這兩對夫妻之間曾有過一次緊張通話，電話中貝克漢與維多利亞（Victoria Beckham）被控外洩哈利與梅根的私事，讓貝克漢「大怒」。

上圖為貝克漢夫妻2018年出席哈利與梅根婚禮的畫面。（資料照／TPG、達志影像）
上圖為貝克漢夫妻2018年出席哈利與梅根婚禮的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

消息人士說，梅根初抵英國時，貝克漢夫妻相當支持她，但如今這些指控破壞了友誼，「任何彌補都沒用了」。去年貝克漢長子布魯克林（Brooklyn）與豪門千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）大婚時，哈利與梅根就未受邀出席。

報導指出，梅根身邊的友人似乎已換過一批，包括當年同樣出席哈梅大婚的喬治克隆尼（George Clooney）夫妻，如今也不在梅根的社交圈裡，據信克隆尼夫婦更親近英王查爾斯，5月才出席倫敦的王室活動。

上圖為喬治克隆尼夫妻2018年出席哈利與梅根婚禮的畫面。（資料照／TPG、達志影像）
上圖為喬治克隆尼夫妻2018年出席哈利與梅根婚禮的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

報導指出，貝克漢夫妻可能只是被梅根甩開的最新例子，名嘴酸她總能在擺脫舊朋友後向前看，迅速結交新人。

例如梅根現在很少和童年閨密妮娜姬（Ninaki Priddy）往來；曾被梅根形容為「永遠好朋友」、擔任梅根伴娘的造型師穆爾羅尼（Jessica Mulroney），2020年捲入種族歧視風波後，外界就不曾看過她與梅根互動。

據悉梅根現在的社交圈主要集中在加州豪宅所在的蒙特斯托（Montecito），包括鄰居、創辦高級彩妝品牌的好萊塢知名化妝師維多利亞傑克森（Victoria Jackson），在當地開設髮廊的髮型師麗昂（Amanda Leone），還有知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）等人。

文章來源：EXCLUSIVE Have the Beckhams been 'Markled'? David and Victoria's close friendship with Meghan and Harry is 'over' after being left 'absolutely furious' at claims they leaked stories about the royal couple - as Duchess cultivates new group of chums
文章來源：‘Furious’ David Beckham reportedly ends friendship with Prince Harry, Meghan Markle
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