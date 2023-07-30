傳出昔日出席哈利與梅根婚禮的貝克漢夫妻，因為被控外洩哈梅的私事相當火大，兩對夫妻已經不相往來。

英國《週日郵報》（Mail on Sunday）29日報導，曾出席哈利王子與梅根世紀婚禮的貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞，因為被哈梅控訴外洩夫妻倆的私事相當「憤怒」，現在兩對夫妻已經不再往來。除此之外，梅根身邊友人也換過一輪，當初出席婚禮的喬治克隆尼（George Clooney）夫妻檔也不再與哈梅來往。

《週日郵報》報導，2018年曾出席哈利與梅根王室婚禮的貝克漢夫妻檔，傳出已經與哈梅絕交，消息人士透露，這兩對夫妻之間曾有過一次緊張通話，電話中貝克漢與維多利亞（Victoria Beckham）被控外洩哈利與梅根的私事，讓貝克漢「大怒」。

上圖為貝克漢夫妻2018年出席哈利與梅根婚禮的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

消息人士說，梅根初抵英國時，貝克漢夫妻相當支持她，但如今這些指控破壞了友誼，「任何彌補都沒用了」。去年貝克漢長子布魯克林（Brooklyn）與豪門千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）大婚時，哈利與梅根就未受邀出席。

Meghan Markle and Prince Harry are said to have ended their friendship with British power couple David and Victoria Beckham amid allegations of story leaks. Read more: https://t.co/sMhmOADRve pic.twitter.com/dIqYirr4Ay — The Courier-Mail (@couriermail) July 30, 2023

報導指出，梅根身邊的友人似乎已換過一批，包括當年同樣出席哈梅大婚的喬治克隆尼（George Clooney）夫妻，如今也不在梅根的社交圈裡，據信克隆尼夫婦更親近英王查爾斯，5月才出席倫敦的王室活動。

上圖為喬治克隆尼夫妻2018年出席哈利與梅根婚禮的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

報導指出，貝克漢夫妻可能只是被梅根甩開的最新例子，名嘴酸她總能在擺脫舊朋友後向前看，迅速結交新人。

I’m seeing this story resurface…. This one irritates me so much because surely, this should’ve been a major red flag.



Meghan got Harry to believe Victoria Beckham was selling them out!



As if Victoria Beckham, a Spice Girl, the woman that changed the very meaning of the term… pic.twitter.com/8JEzIhSCPi — According2Taz (@according2_taz) July 29, 2023

例如梅根現在很少和童年閨密妮娜姬（Ninaki Priddy）往來；曾被梅根形容為「永遠好朋友」、擔任梅根伴娘的造型師穆爾羅尼（Jessica Mulroney），2020年捲入種族歧視風波後，外界就不曾看過她與梅根互動。

據悉梅根現在的社交圈主要集中在加州豪宅所在的蒙特斯托（Montecito），包括鄰居、創辦高級彩妝品牌的好萊塢知名化妝師維多利亞傑克森（Victoria Jackson），在當地開設髮廊的髮型師麗昂（Amanda Leone），還有知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）等人。