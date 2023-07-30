吳東諺帶4歲兒子斗宅一起參加「亞尼克寫生比賽」。（亞尼克提供）

吳東諺帶4歲兒子斗宅一起參加「亞尼克寫生比賽」。（亞尼克提供）

吳東諺帶4歲兒子斗宅一起參加「亞尼克寫生比賽」。（亞尼克提供）

吳東諺30日上午帶著4歲兒子「斗宅」一起現身「亞尼克寫生比賽」，以親子寫生畫畫方式提前度過父親節。吳東諺透露他與老婆白家綺8月5日將帶4個小孩和岳母1家共7口到美國洛杉磯探親兼度假11天，也會帶斗宅去看美國職棒大聯盟看大谷翔平的賽事。他開心表示，這就是自己的父親節禮物，且斗宅非常喜歡看棒球比賽，在台灣就常帶他進球場看賽事，斗宅還說想好要當棒球員。

不過這是4歲兒子跟2歲女兒首度搭飛機出國，吳東諺說，他和白家綺為了屆時飛機上其他乘客的安寧，想破頭想了很多方法，已準備黏土等各式新的玩具，希望他們除了睡覺以外，不會吵到其他乘客，「真的滿挑戰的！」而白家綺的姊姊葉家妤和姊夫陳宇風一家人現在已經在美國德州探親，屆時也會到洛杉磯跟他們會合。

4歲的斗宅第一次參加寫生畫畫比賽，吳東諺表示，老婆念的是廣告設計，很會繪畫創作，平時在家就會帶著孩子畫畫，平常外出時則用iPad讓小孩畫畫、著色，而不只是「看」3C產品。他也發現要多花時間陪伴小孩，小孩才會跟你親近，最近斗宅常稱讚爸爸很帥，想剪跟爸爸一樣的髮型，甚至開車時，斗宅還會說長大後要開跟爸爸一樣的車，讓他深感孩子成長過程，爸爸就是學習模仿的對象，不能辜負孩子，要成為孩子們的好榜樣。

斗宅即將升中班，吳東諺說，小男孩在這階段常常講不聽，如遇到危險時叫他不要碰，講第一次不會停，一定要講到第二次以上、且很大聲，動作才會停止，「連在外面餐廳也這樣，所以特別會引起別人的關注」。教育小孩過程和老婆誰扮白臉誰扮黑臉？吳東諺說不一定，他跟白家綺會互相配合，尊重彼此的處理方式，如果孩子吵架，會要他們先擁抱10秒再互相道歉並說「相親相愛」，也因為這個作法，孩子愈來愈不會吵架了。

斗宅被問覺得長得像媽媽嗎？他搖頭，並說像爸爸，還對著吳東諺說「我愛你」，連被問誰煮的東西好吃，他也手指著爸爸，說喜歡爸爸煮的香腸。讓吳東諺開心地說：「真的超乎我所求所想，不知道為什麼都講我，出乎我意外」。記者阿姨們問他在學校有沒有交女朋友，他也點頭說「有」，嚇得吳東諺說「我怎麼不知道」，一聽斗宅口中的女朋友原來是小男孩，他才鬆一口氣，但也爆料，兒子第一天上幼兒園下課時，就牽起隔壁女同學要回家。被問暑假過後2歲4個月的妹妹要上幼幼班，如果也被小男生「手牽手」？吳東諺笑回：「我可以啦！」

吳東諺說，大女兒、二女兒分別17、15歲，都有男朋友，他都會很大方跟她們聊，也曾帶她們和男友共兩對一起去吃壽司、看電影，兩個女兒偶爾也會帶男友一起參與，「在我們家一切很公開，我只在意他們去的場合和回家時間，如果一味反對她們跟異性交往，反而很多事她們會不想說，讓親子關係又多了一道牆。」

他也會跟女兒們分享關於戀愛的看法，例如二女兒將升高中，國三要專心面對會考，他會給予適當提醒應該好好念書、不要花太多時間在談戀愛，這時會產生他們情侶之間的溝通，二女兒就會問「東東叔叔」應該怎麼辦，「我說沒關係，只要講好一起努力加油，這段時間給彼此一點空間。她們也會跟我分享一些青春期戀愛的摩擦、分手，其實不管什麼年紀的情侶都會有爭執，雖然我聽起來有點『哇！這就是青春啊』，但看著她們受傷也會難過、不捨，想到那畫面還會鼻酸，我會建議她們，如果明明很在意對方，不要因為小小的攔阻就放棄。雖然覺得她們還年輕，但其實她們都有自己的想法、也長大了」。

令他感動的是，大女兒、二女兒都很貼心，每次看到她們寫給他的生日或父親節卡片，都會感動到哭，「她們會謝謝我總是為了家庭付出，也知道我的辛苦，讓我覺得心裡很踏實、安慰、感動，難怪大家都說女兒比較貼心。雖然不知道兒子以後長大會怎樣，但他現在滿撒嬌、貼心，也會一直表達愛！」