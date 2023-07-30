美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）近日在拉斯維加斯開唱，在音樂的伴奏下，現場粉絲興致盎然的與女神同樂，誰料突然有一名台下觀眾，朝著她潑灑飲料，讓卡蒂B一時楞在現場，隨後將手持麥克風往台下砸去，相關畫面事後也在各大社群平台上瘋傳，引發討論。

過往歌手舉辦演唱會時，偶有情緒激動的粉絲朝著台上丟擲物品，舉凡應援物、水、食品等，或在表達對於偶像的喜愛，但也使台上演唱的歌手陷入受傷的危機之中。日前，美國饒舌歌手卡蒂B在拉斯維加斯開唱時，於演唱歌曲〈Bodak Yellow〉時，身上突被潑灑飲料，使她身上穿著的橘色洋裝被潑濕，而她一時也愣在當場，隨後卡蒂B更將麥克風高舉，並猛力砸向潑水的民眾，更發出相當大的聲響。而後，一旁的工作人員也火速出面，將該名觀眾帶離現場。

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023

事後，相關畫面在各大社群平台上瘋傳。對此，有部分網友認為或是現場氣氛火熱，觀眾一時太過激動才不慎將飲料潑灑出去，質疑卡蒂B是否反應過激。然而，當其他角度的畫面曝光後，發現該名台下觀眾是有意對準卡蒂B並對其潑灑飲料，一時引發討論。

Cardi B was performing in Las Vegas and someone threw a drink at her! Check it out !!! #cardib pic.twitter.com/zCldoWBhes — Eric Remy (@deejremy) July 30, 2023

對此，有不少網友們紛紛在相關畫面貼文底下留言，表示：「她做了需要做的事，人們應該停止對表演者扔東西」、「所幸現在只是飲料，如果是危險液體又該如何是好」、「你惹她幹嘛」、「如果是我，可能也會做出同樣的事。」