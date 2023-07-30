今天是李登輝前總統去世3周年的忌日。日本駐台代表泉裕泰透露，最近，台北日僑學校完成了一份以李登輝為主題的道德課補充教材，並已開始在小學部開始教授。希望可以透過這份補充教材認識這位偉大人物，並期望能在他們心中或多或少的留下一些印記。

李登輝在3年前的7月30日去世，泉裕泰今天在臉書發文緬懷李登輝表示，追思期間就如同今日一般的盛夏，許多人為了獻花在台北賓館排成長長一列，而他也是其中之一，一幕幕的場景恍如昨日。「即便過了3年，此時此刻的我們卻愈加感受到了李登輝前總統為我們留下來的遺產有多麼龐大」。

他說，最近，台北日僑學校完成了一份以李登輝前總統為主題的道德課補充教材，並已開始在小學部開始教授。其實李登輝前總統和台北日僑學校有著一段不淺的緣分。

1970年代，當時位於松山區的日僑學校面臨學生增加、校地需遷址的問題，卻礙於找不到適合的土地而倍感頭痛，便向當時的台北市市長李登輝先生陳情。之後透過台北市教育局的支援，順利在天母找到合適的校址，並開始了校舍重建作業。

泉裕泰指出，當時的李登輝即便在繁忙的公務中，經過該學校的現場時也會特別下車親自視察工地近況，對台北日僑學校十分關心。

這份補充教材是由台北日僑學校及財團法人李登輝基金會協力共同完成，並收錄了兩則李登輝前總統的故事。其中一則是，在地主之家出生的李登輝少年目睹了農民生活的勞苦，有感「一樣都是人，為什麼我們之間的生活差距這麼的大」，為了讓農民的生活能夠變得輕鬆一點，後來確立了將來要致力鑽研農業經濟的目標。

另一則故事則是李登輝的父親為了想要買百科全書的兒子，在天剛亮時就到處向親戚借錢籌措資金。他說，這是來自父親滿溢的愛讓當時還是少年的李登輝深受感動的故事。

他希望這些有緣在台灣讀書的日本小朋友們，可以透過這份補充教材認識這位為了台灣民主化、深化日台關係，到最後一刻都竭盡辛勞的偉大人物，並期望李登輝前總統的故事能在他們心中或多或少的留下一些印記。