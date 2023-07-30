行政院副院長鄭文燦29日受訪時重提，他將協助基隆捷運完成，並確保基隆市財政可以負擔。基隆市無黨籍立法委員參選人王醒之30日表示，這種說法是把基隆人當笨蛋，不僅挖了個700億元的錢坑，還成了愈吹愈大的政治牛皮。

王醒之表示，行政院副院長鄭文燦嘴上說要維護基隆港與發展，卻要強推毀滅基隆港的四接，保證基隆捷運會完成，卻挖了一個深不見底700億的錢坑，基隆捷運已經變成越吹越大的政治牛皮。

迄今為止，基隆捷運綜合規畫還未報行政院核備，王醒之指出，基隆捷運最重要的財務與營運規畫到今天為止，都完全沒有公開資料，從立法委員蔡適應到鄭文燦，卻不斷拿著空頭支票要基隆人買單。再者，他認為基隆捷運的規畫完全不符基隆人期待，形同強迫基隆人在客廳裝馬桶，甚至根本連設計圖都還未完成，就趕緊昭告天下「馬桶放客廳」將會成為未來的潮流一般荒謬。

王醒之說，六都中除台北捷運外，其他桃園、高雄、台中捷運都在虧錢，中央此刻的規畫根本沒有考量到非六都的基隆如何負擔與營運。

更遑論基隆捷運的建設費用，從前任市長林右昌保證不出一毛錢外，到去年改口總經費425億元、基隆負擔17億元；再到今年總經費高達700億元，基隆更需要負擔61億元。如此高昂的成本不僅排擠其他市政支出，更是丟到深水潭內，看不到實際效益，拖垮基隆地方財政，更債留子孫。

王醒之表示，基隆捷運是基隆30年來最重要的建設，但已經變成藍綠政黨每年選舉必定會出現的八點檔，基隆人從毫無新意到已全然不信任，他要求行政院別再拿捷運空頭支票來掩飾自己的執政無能，此刻就應該面對政策問題，真正提出可行且能讓基隆獲益的捷運財務規畫！