腦麻生林于翔不懼身體缺陷，以優異成績從科技管理學系畢業，榮獲「學藝優異獎」。高雄市長陳其邁（右2）與林于翔合影。（崔正綱攝）

典禮上另一焦點為創校最高齡的在校生98歲徐蔡彩月，她稱要拚明年99歲畢業，圓而少時夢想，獲頒「終身學習好學獎」。（崔正綱攝）

高雄市立空中大學今日111學年度畢業典禮，約近800名來自海內外畢業生歡慶畢業。畢業生中，有名腦麻生林于翔，他不懼腦性麻痺造成身體缺陷，持續好學並以優異成績從科技管理學系畢業，榮獲「學藝優異獎」；前來觀禮、創校以來最高齡在校生98歲徐蔡彩月，她不僅榮獲「終身學習好學獎」，她還稱要拚明年99歲畢業，讓人生圓滿。

今日高市空大第111學年度畢業典禮，共有海內外專班約800名畢業生參加，高市空大表示，畢業生中包括來自東南亞、中國籍的20名新住民畢業生、29名原住民畢業生、和347名校外班、海外班的畢業生，為畢業典禮增添多元文化色彩。

在眾多畢業生中，有腦麻生林于翔，林于翔自小因醫療疏失成為腦性麻痺患者，導致肢體重度障礙，但他不懼身體缺陷，自三民家商畢業後考上國立大學的資訊管理學系，但由於身體不方便，導致大學期間求學不順遂。經偶然得知空大後，他於2019年入學，由林爸爸在旁輔佐下，上課從不缺席，勤勉好學的他成績保持名列前茅，以優異成績從科技管理學系畢業，並獲頒「學藝優異獎」殊榮。

也有來自大陸新住民郭塵汐，她遠嫁來台後，因大陸大學肄業學歷無法受台灣採認，她在新住民講師下得知空大，2020年在家人鼓勵下重拾書本，不僅順利畢業，還錄取國立高雄師範大學研究所。

另外還有板橋「創新國際化專班」畢業生、國際獅子會300B2區總監李家順；畢業於桃園「警察專班」的桃園市警局總教官梁德山；連任四屆的特優里長薛寶琴等。

此外，前來觀禮的98歲徐蔡彩月是另一焦點，她出生於日據時代、重男輕女的家庭，所以無法繼續升學。為圓大學夢想，92歲時得知高雄空大免試入學、不限修業年限、學歷限制，便親自報名成了大學新生，並選擇選擇擅長的日語專業，就讀外文系日文組。而明年準備畢業的她，今年特地觀禮畢典，並獲頒「終身學習好學獎」，她說明年99歲要畢業，讓人生能夠圓滿。

高雄市長陳其邁出席致詞表示，高雄空大可謂高市府重要智庫，很開心看到大家順利、如願以償畢業，之後在不同領域，相信都會有傑出的表現。除了空大鼓勵跨領域學習之外，也與時俱進，開闢很多學程讓學生們都能教學相長，感謝空大提供優質學習場域。

空大校長劉嘉茹表示，高雄空大是終身學習的大學，提供終身學習支持與服務。人生旅程遇到轉彎的時候需要運用智慧，前進的時候需要鼓足勇氣，祈願帶著學校的祝福，離開校園後人生旅程走得更遠、更好。

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