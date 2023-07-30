27日提前宣告闖進成都世大運射箭反曲弓男子團體金牌戰的中華隊，直到30日下午才跟韓國隊進行金牌戰，由張譯中、郭昱承與楊宗翰組成的中華隊，最後以0比6不敵強敵韓國，仍替中華隊搶到一面銀牌，目前射箭隊累積1銀2銅，中華隊則是4銀5銅。

中華隊第一局表現很不穩定，更射出兩次7分箭，最後以49比52不敵韓國，也在總局數處於0比2落後；來到第二局，中華隊表現雖然回穩，仍以53比54輸給韓國，總局數變成0比4落後；第三局郭昱承離譜射出6分箭，也讓中華隊毫無追上機會，最後以47比55輸掉第三局。