（17:03更新，補充內文）繼29日在成都世大運男子太極劍獲得銀牌、勇奪中華隊首面獎牌後，武術好手孫家閎30日將獎牌顏色變得更漂亮，在男子太極拳以9.693分拿下金牌，也是本屆世大運中華隊首面金牌。

孫家閎小時候因為迷上武打電影明星李連杰，從3、4歲就央求長輩讓他練武術，國中畢業後還到中國大陸許多省份學習武術，也在家自學，幾乎所有兵器都練過，27歲的他是生涯最後一次參加世大運，已經拿下兩面獎牌，也為今年另一項大賽杭州亞運增添更多信心。

孫家閎在12位參賽選手中排第10位出賽，展現個人自學多年的成果，繼成為中華隊本屆成都世大運第1位奪牌選手後，也成為中華隊首位奪金的好手，個人已經為中華隊進帳2面獎牌。

同日武術項目中華隊參賽選手已完賽部分，女子劍術林千禧9.543分排第6名，女子太極劍劉佩勳9.596分第7名，男子刀術陳岳禧9.600第6名。

武術好手孫家閎在成都世大運摘下中華隊首金。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）