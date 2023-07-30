《Running Man》開啟延期3年的見面會，人氣依舊滿滿。（中天綜合台提供）

《Running Man》粉絲製作驚喜影片，成員們感動不已。（中天綜合台提供）

中天綜合台韓綜《Running Man》30日晚6點將播出成員到馬尼拉參加粉絲見面會，之前因疫情嚴峻活動喊卡，時隔3年終於成行，不少台灣粉絲也殷殷期盼，希望疫情過後《Running Man》也能來台舉辦見面會。

成員出發到馬尼拉前在韓國機場為節目開場，成員都顯得興奮，劉在錫看到宋智孝穿著露肚裝，瞬間結巴到說不出話來，眾人都是第一次看到她這樣的裝扮，宋智孝則笑回：「久違地出門，當然要露一下肚子呀！」當他們半夜抵達馬尼拉的機場時，仍舊有粉絲接機，讓成員相當驚訝，尤其是熱情的歡呼聲，讓劉在錫特別感動，他提及每次辦完海外見面會，回韓國都會有點空虛，因為在國內很難會有像到國外的明星級體驗。在馬尼拉的見面會結束後，拳王曼尼帕奎奧也邀請成員到他家作客，頓時他們開啟粉絲模式，拿起手機盡情地拍好拍滿。

錄影無數，成員對於要錄下見面會，仍舊有很大的壓力，製作單位也跟大家心理建設，就當是紀錄粉絲見面會的幕後故事，要大家放輕鬆，梁世燦則反問是否跳舞的畫面都會播出？製單則安慰他，之前節目也曾跳過也播過！但梁世燦則擔心再怎麼跳都不帥，製單覺得很多觀眾就是想看大家上台後，實際跳起來帥不帥，金鍾國在練習時都用原曲，當第一次收到自己錄音的版本，覺得太可怕，聽了反而不嗨了，直到有修改後的混音完版，才覺得好很多。