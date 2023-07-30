前役慘輸立陶宛30分的中華男籃，30日在成都世大運預賽遭遇巴西，再次碰上身材嚴重劣勢，最後以60比118慘敗，且吞預賽2連敗，幾乎已經宣告無緣8強，31日最後一場預賽上演兩岸大戰，中華隊明晚7點30分將跟大陸隊交手。

一開賽中華隊就被巴西打出11比0，也讓中華隊連忙喊出暫停止血，可惜暫停過後，巴西仍把這波開局攻勢變成15比0，直到首節還剩5分20秒，中華隊才靠張鎮衙三分球開張，接著回應15比3追分，打完首節，中華隊19比28落後。

巴西次節開始又是一波12比3，很快就擴大領先到20分，打完上半場，中華隊32比50落後；下半場巴西又是一開局就打出15比2猛攻，雙方差距馬上被擴大到30分以上，打完前3節，巴西79比41大幅領先，中華隊已無反撲機會。

跟前役相比，中華隊今天籃板數輸得更慘，全場只抓下18籃板，反觀巴西全場53籃板，整整多了中華隊快3倍，中華隊今天得分最高的是T1聯盟選秀榜眼高錦瑋(雲豹)，他攻下15分，邱子軒(T1海神)13分居次，呂威霆(T1海神)9分。