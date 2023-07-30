94歲武姓老翁長期患病，30日下午1時，從新北市新店21樓住處墜落，當場喪命，警方立即封鎖現場，圍起帷幕，詳細原因仍需檢警相驗釐清。

據了解，武翁患有慢性病，過去曾有輕生紀錄，墜樓時與外籍看護在家，現場經警方採證，並無外力介入，初步排除他殺。外籍看護接受警方詢問，她疑驚嚇過度，一時無法言語。據悉，武翁頭顱破裂、腦漿溢出，全身多處骨折，警方正聯繫武翁家人，以釐清死因。