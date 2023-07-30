賓士趁紅燈迴轉攔停藍寶堅尼強拉女子下車，警調查感情糾紛函送法辦。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

網路社群分享一段影片，一輛賓士轎車大馬路上違規攔另一輛價值千萬的白色藍寶堅尼超跑「小牛」，並強拉副駕駛座上女子下車，桃園市大溪警分局今天表示，該起行車糾紛發生在本月26日下午，30歲開賓士的吳姓駕駛，利用停等紅燈時機攔停35歲侯姓男子駕駛的藍寶堅尼並發生擦撞，起因是感情糾紛，整起事件無人員受傷，雙方並依刑法毀損、公危等罪嫌函送偵辦，另針對賓士車主逆向行駛部分將依違反道交條例製單舉發。

民眾將影片PO上社群，事發在桃園市大溪區仁和路二段，只見駕駛賓士的吳男利用停等紅燈時機，迴轉後趨前將小牛攔下，過程中還發生擦撞，賓士男下車後直接打開小牛副駕的門，欲將副駕上的一名女子被強拉下車，也讓其他停等紅燈的駕駛看傻眼，而小牛駕駛這時趕緊下車，似乎已經報警，並向後方招手，賓士男與女子2人一陣爭執後，長髮女才下車，大聲喊「你想怎樣啦！」

警方到場後，了解雙方疑似因為感情糾紛，據了解，長髮女世斌是男的老婆，因為坐上別的男人的車，因此才會發生違規攔車，而擦撞部分並未造成人員受傷。警方也說，行車若發生糾紛應立即通報警方，勿駕車攔停，以免遭受危害，又損及荷包。