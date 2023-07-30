政治大學台灣史研究所教授李福鐘30日指出，故前總統李登輝主政時的兩岸政策有著「心口不一」的戰術手段，對抗中國政府和黨內保守派兩大壓力，歷史也證明，李成功使兩岸成立對話機制；他也提到，早在李登輝執政時期就曾提出「中華民國台灣」這項概念。

李登輝逝世3周年，國史館29日、30日與李登輝基金會共同舉辦「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」新書發表會暨學術討論會，上午來到第三場次「務實外交與兩岸關係」，與會的李福鐘以「李登輝總統兩岸關係論述的演變」發表學術論文研究內容。

李福鐘席間對比李在不同時期的兩岸論述，如1988年李接見日本眾議員時，稱「本人雖然在台灣出生，但我也是中國人，所以我們的目標絕不以建設台灣為滿足，而是要放眼中國大陸，對於若干人有關台獨的論點與主張，本人堅決反對。」到了2003年，李登輝參加由全球台獨團體所召開「世界台灣人大會」第3次年會時，他致詞表示：「應該重新制定一部新憲法…應該讓國際社會知道，台灣是台灣人的台灣。」

他表示，李任內這種前後不一的發言和舉措比比皆是，他形容此為「心口不一」的戰術手段，這也是李在12年執政期間，用來對抗中國政府和黨內保守派的重要策略。

與此同時，李福鐘也舉反例，李登輝偶有測風向需求時，才會出現「心口合一」，如在1991年他接受法國「國際政治季刊」訪問，即以東西德與南北韓為例，希望中國採取相互尊重互不排斥的立場，共同參與國際組織與活動。這是他首次試探「分裂國家」模式。

李福鐘指出，事隔8年，李登輝1999年接受德國之聲電台訪問，稱自從1991年中華民國啟動修憲後，已將兩岸關係定位為「國家與國家」，至少是「特殊的國與國的關係」，意味著李放棄操作多年的「分裂國家」策略，兩岸政策也從「心口不一」走向「心口合一」，清楚定位「中華民國台灣」是主權獨立國家。

不過，與會的海基會前顧問李永騰對「心口不一」論抱持不同意見，他認為，或許李登輝當下確實這樣認為，若將李所述放到政治權力的脈絡來看，李登輝1988年代理黨主席到國大間接民選總統，權力還不穩固，但民選總統後權力相對穩固，導致前後論述不一，這是基於當下權力和內外環境結構使然，造成說法的不同。