苗栗縣在苗栗市等7個鄉鎮市設置67處YouBike租賃站，廣受縣民、遊客青睞，不過苗縣YouBike1.0系統合約將在2024年底到期，因應鄰近新竹市、台中市升級為YouBike2.0系統，引起地方憂心借還有問題。縣府工務處指出，明年起逐步建置YouBike2.0站點，預計建置200處，建置過渡期，YouBike1.0、2.0系統同步使用，讓民眾借還不影響。

苗縣府2017年引進YouBike，在苗栗市、頭份市跟竹南鎮等7個鄉鎮市，人口數超過3萬的地區，設置YouBike租賃站，目前共有67處站點、1850輛車提供服務，累計騎乘次數突破400萬次，每月平均使用6.5萬人次。

而因YouBike系統調度區分為「雙北」、「桃園」、「竹竹苗」、「台中」等區域，目前鄰近的新竹縣市、台中市都已全面升級YouBike2.0系統，多位議員曾向縣府反映，系統落差將有不相容問題。

縣府工務處交通規畫科長杜英嘉表示，考慮到竹南鎮跟新竹市香山區相鄰、苑裡鎮和台中大甲相近，民眾會有跨區域借還車輛的需求，目前已經有設置9站60柱的YouBike2.0系統，也因YouBike1.0合約2024年12月31日到期，縣府提前規畫，目前正籌備2.0系統招標計畫。

他說，預計今年底前會根據地方需求與意見，盤點評估2.0系統設置的位置，除既有1.0系統站點全面升級2.0，預估全縣將規畫200處租賃站，最快明年暑假前開始布建，1.0原有的67站將在合約截止前拆除，汰換升級期間，1.0、2.0系統則可同步使用，不影響民眾借還車問題。