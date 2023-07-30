「星空野餐籃」以席地而坐野餐概念發想，讓民眾、遊客欣賞星空不用排隊等待美食，一籃即可盡享美味。（池上鄉公所提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「最美星空音樂會」睽違4年再度回歸池上，8月13日於伯朗大道登場，池上鄉公所聯手當地小農、人氣名店推出限量版「星空野餐籃」，網羅讓遊客眼睛飽覽伯朗大道一望無際的最美星空之時，味蕾也品嘗在地獨特的風味美食，即日起開放預購。

台東縣池上鄉伯朗大道自咖啡廣告和長榮航空廣告熱播爆紅後，每年吸引無數國內外遊客在白天騎乘自行車漫遊田野、朝聖打卡，而夜晚則有浩瀚無光害的絕美星空，8月1日晚間6點將迎來睽違4年的「最美星空音樂會」。

池上鄉公所配合台東縣政府最美星空活動聯手合作，以「席地而坐」的野餐概念，推出限定版「星空野餐籃」網羅小農自產食材、網紅人氣名店特色餐點，讓民眾、遊客欣賞星空不用排隊等待美食，即可一次享受。

池上鄉長林建宏表示，池上最美星空美食之旅是對遊客們的熱情招待，也是對在地小農及店家的支持和鼓勵，希望讓更多人看見池上鄉的美麗風光和豐富土地，同時品嚐到來自土地的美味佳餚。

「星空野餐籃」即日起開放訂購，內含火龍果達人「阿裕果園」、創意春捲「好煎炸」、排隊炸物「古大俠複合式餐飲」、舒食人文小舖「巧本味」、阿美族美食「芭洋Amis美饌」、職人飲品「卡琺之谷咖啡製造所」、客家點心「田味家」、思鄉料理「大陸婆婆麵食館」，手工甜品「小安比樂」及在地傳統美食「小雞吃蛋糕」等店。