颱風天盜竊梅花鹿釀1死，1竊嫌裁定羈押禁見。(警方提供)

杜蘇芮颱風侵台期間，2名男子趁風雨強襲恆春半島之際，到知名生態園區盜竊2隻梅花鹿，事後造成一隻小鹿死亡，屏檢偵訊後認涉犯竊盜、侵入土地、毀損，及動物保護法等罪嫌重大，向屏東地院聲請羈押禁見，法院今日裁定潘男羈押禁見、陳男2萬元交保候傳。

檢警調查發現，這處恆春知名生態園區27日早上發現有隻公鹿遭綑綁且被丟棄在地上，四肢全是傷，當下趕緊往圈養梅花鹿的場域查看，經清點鹿隻數量後，發現缺少2隻小鹿，憤而報警處理。

警方擴大調閱監視器，鎖定潘姓及陳姓2名男子涉嫌重大，幼鹿失竊消息近日在半島不斷瘋傳，1名自稱撿到2隻鹿的男子先來報案，經園區指認確為遭竊小鹿，接著便循線逮到2人。2嫌表示，最近因為沒 有收入，才會想辦法賺外快，知道友人有意買鹿飼養，便異想天開動起歪腦筋，以每隻1萬元將偷來的鹿售出。

檢察官偵訊並調查相關事證後，認2男共同涉犯乘颱風災害之際攜帶凶器毀越安全設備竊盜罪、毀損罪、動物保護法使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失等罪嫌重大，且有勾串及逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見。