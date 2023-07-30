必勝客玩創意無極限，今夏宣布與動漫《進擊的巨人》聯名，除了祭出前所未有的16吋巨人主題比薩盒，還打造了仿照劇中角色的「超大型巨人臉孔」比薩，甚至還原經典場景中末日之夜的漢吉馬鈴薯燉肉，帶來特別的味蕾體驗，8月1日起在PK雙饗卡APP獨家開賣，只要799元。

必勝客為了慶祝這個睽違十年的特殊時刻，聯手推出全球獨家的「必勝の巨人」超特盛套餐，以比薩餅皮為畫布，獨家重現劇中的經典角色「超大型巨人」，利用蟹肉棒的紋路完美呈現了巨人的肌肉線條，彷彿從動畫中走出來一般。除了高人氣的巨人角色外，必勝客也將重要場景中的經典料理真實化，神還原了漢吉在末日之夜為大家準備的「馬鈴薯燉肉」，使用台灣產豬肉與馬鈴薯，以鮮甜的壽喜燒醬汁精心燉煮，馬鈴薯的嫩軟口感以及滿滿的肉香四溢，搭配清甜的紅蘿蔔及青花菜，口味豐富且深具層次感。

必勝客與《進擊的巨人》8月1日起於PK 雙饗卡APP上獨家販售「必勝の巨人」超特盛套餐，並預告8月22日將加碼彩蛋「必勝の巨人祭」大賞，推出全新聯名限量周邊。