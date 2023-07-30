男星李國毅2020年與舞者女友橘子（甘煖琳）結婚，婚後兩人共育一女，產後橘子憑藉超強毅力快速恢復，重回舞台表演，她是羅志祥的舞群之一，近日羅志祥在台北小巨蛋舉辦「2023羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」，橘子也在舞者群中，她曬出當天表演美照，性感美腿引起網友驚呼。

李國毅和橘子交往長達16年，2020年登記結婚，婚後橘子依舊活躍在舞台上，去年她也是羅志祥演唱會的舞者，今年她同樣帶來精彩伴舞，她今（30）日在社群平台發文紀錄工作：「演唱會限定辣度，演唱會限定身材，排練很開心～演出很開心，今晚再炸一波」，照片中橘子綁起高馬尾穿著激短套裝，露出修長美腿，腰間還有挖空設計，纖細腰身沒有一絲贅肉，好身材超級辣。

網友們表示：「怎麼有Lisa」、「神扯啦，難怪我一直看你啦」、「橘子又辣又美」、「這身材像話嗎」、「美橘好辣」、「好漂亮呀啊啊啊」、「昨晚太精彩，今天繼續炸」、「美慘！晚上見」、「胸部以下都是腿」、「今晚再辣一波」、「怎麼可以一點贅肉都沒有」。

李國毅曾透露在情人節時獨自帶女兒出門，讓老婆可以安心在家享受休息時光，他也感謝老婆的付出：「女兒出生後她總是最辛苦的角色，對這個家的付出，讓我覺得一定要做到更好，成為家庭的支柱及粉絲們的榜樣。」並傳授和另一半相處之道「主動付出、懂得感謝，與另一半在育兒的道路中學習，努力成為彼此的神隊友。」