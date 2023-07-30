該隻約克夏被送到動物醫院救治。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄林園區地方社團有網友指出，昨日在溪州發現有一隻約克夏奄奄一息，疑似是被裝袋丟棄，引來不少網友群情激憤，但真相究竟為何？動保處表示，該犬隻已轉送動物醫院醫療照護中，因身上有晶片，已通知飼主，根據訪視飼主家人和監視器畫面要查真相，將依動物保護法移送檢調單位及行政裁罰。

有網友指出，昨日在林園區溪州發現一隻狗狗全身濕透，疑似是被丟在水溝中，相當虛弱，懷疑是遭丟棄，隨即通報1999，引來不少網友氣憤留言「太過分了吧！」、「希望狗狗沒事」，但也疑似有真飼主留言解釋非故意丟棄，有人緩頰：「有單位處理就關閉留言停止謾罵靜待調查吧」。

動保處表示，29日下午獲報到場，將犬隻救援至動物醫院醫治，同時掃描犬隻晶片確認飼主，經以電話跟飼主聯絡，飼主回應照顧小孩先掛電話，30日經醫院醫治犬隻狀況有稍微好轉，動保處同時派案聯絡通報人及行為人做訪談，通報人表示在7月29日下午2點至3點時在外散步，看到馬路溪邊有袋子裝著狗，同時聽到狗的哀叫聲，隨即打1999通報動保處前來救援。

另外，動保處根據附近住戶監視器畫面及訪視飼主的家人說法，因飼主以為狗狗死亡才拿去丟，因養了10多年，怕家人傷心，才稱狗走失，其他家人也有嘗試找狗狗，就接到通知被動保帶走，也都想知道狗狗狀況。動保處說，本案於取得完整證物及影片後，將依違反動保法嚴懲。

依據《動物保護法》第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，飼主將年長虛弱的犬隻隨意丟棄在狂風暴雨的野外，意圖造成犬隻受到傷害而死亡，將依第25條第1項移送檢調單位處理，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金；另外棄養犬隻行為將依第5條第3項，飼主飼養的動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養，及依動物保護法29條第1項第1款處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。