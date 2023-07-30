南投縣政府官網今天張貼縣長臉書遭盜用，呼籲民眾不要上當。南投縣政府提供

南投縣長許淑華官方臉書也遭盜！南投縣政府官網今天緊急發出聲明，指不肖人士冒縣長許淑華之名，以「南投許淑華」或「南投縣許淑華」之名創設臉書投資粉專，縣府已報警處理，也呼籲勿點選可疑連結、加入不明群組、也不要提供個資，強調有「藍勾勾」帳號才是許淑華本人。

縣府指出，近日接獲民眾反映，臉書網頁出現名為「南投縣許淑華」、「南投許淑華」粉專，假冒許淑華姓名，稱要贈送投資書籍，其實這些內容都是假的；縣府強調，縣長粉專只有滿滿南投好吃、好玩、人情味、建設，沒有投資理財，更不可能談股市，請縣民留意冒名假帳號。

縣府表示，許淑華真正的臉書粉絲專頁名稱為「許淑華」，擁有27萬名追蹤者，冒名假粉專則是刻意冠上「南投」或「南投縣」；南投縣政府今天特別透過官方臉書粉絲專頁表示，縣府已報警處理，也呼籲民眾勿點選可疑連結、勿加入不明群組、不提供個人資料，有「藍勾勾」帳號才是許淑華本人。

冒名的許淑華臉書（Facebook）粉絲專頁是透過購買臉書「贊助」爭取曝光，除刊登免費贈送投資書籍等相關內容，還盜用許淑華會勘農業、參拜廟宇等照片，並在留言處附上通訊軟體LINE連結加入好友，可免費索取資料，冒名的粉專貼文吸引數百人按讚及留言，縣府擔心有民眾上當特別在官網示警，提醒民眾小心勿上當。