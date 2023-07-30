衡山基金會成立衡山行善團多年，迄今已服務家戶超過萬戶，志工服務人數全台近3000人，但因家戶修繕資金需求龐大，仍期待能透過音樂會善款，幫助更多需要幫助的民眾，讓人人都能安全的居住環境。

銓興營造長期偕同衡山基金會舉辦慈善音樂會，此次是雙方合作的第六屆，音樂會特別加入新創總會南區創業楷模聯誼會，另外也結合高雄市私立聖淵啟仁中心、南高雄家扶中心、衡山之家，一同接受企業的善心，且極力邀請重量級的樂團「灣聲樂團」，及有許多在地與全國企業共襄盛舉，各方愛心贊助、協力，希望藉由這次音樂會拋磚引玉，為社會公益盡點心力。

慈善音樂會由銓興營造打響頭陣，捐出200萬贈與衡山基金會，並加碼捐出178萬8648元，象徵「一起幫幫弱勢吧」給予南高雄家扶中心，並由銓興營造帶動企業、相關合作廠商樂捐共100多萬，另外聖保羅企業、汎武電機、煌茂水產等公司，也捐出數10萬元，一起共襄盛舉，而除此之外，也連帶打動了現場許多中小企業與民眾捐款踴躍。

灣聲樂團本次演出相當具有島嶼味道組曲，其中有華、台、客、原民各式文化風格結合，像是雨夜花、丟丟銅仔、茉莉花等，並演出代表作馬卡道狂想曲，期待帶給觀眾與弱勢家庭，更多的溫暖與實質的幫助。

而下半場演出電影組曲，科學小飛俠、無敵鐵金剛等，令人陶醉其中，也期待給予剛經過颱風洗禮的南高雄，及需要幫助的家庭與孩子們一陣溫暖的微風。