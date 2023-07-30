每年7～9月是百香果的盛產季節，小小一顆營養功效卻非常強大。對此，營養師李婉萍表示，百香果不僅護眼、促排便及幫助鐵質吸收，其纖維高的特性還有助降低罹患糖尿病風險，即使血糖高者也能食用。不過，她也提醒，糖尿病患仍不可毫無節制地吃，注意一天最多不可超過4～6顆。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍的營養天地」發文分享，百香果是具有豐富營養的水果，不但含有蛋白質、鈣、鎂、豐富維生素C，也有很高的鉀離子和維生素A，含鐵量也相當不錯。

李婉萍進一步說明，維生素A、C都是強化免疫系統的重要營養，能增高抵抗力，來面對感冒、流感或其它常見感染疾病的威脅；維生素A還有維持上皮細胞功能正常作用，能保護皮膚、維持正常視覺。且因兼具維生素C和鐵質，所以還能讓本身的植物性鐵質吸收得更好。

在膳食纖維方面，李婉萍提到，若以中型大小，平均每顆約70公克的百香果來看，攝取2顆便能獲得約3.2克的膳食纖維，相當於3碗高麗菜的份量，對於促進腸道蠕動、腸道養好菌和增加飽足感有益處。

至於血糖高是否也能吃百香果？李婉萍表示，根據研究文獻指出，百香果的GI值（升糖指數）和GL值（升糖負荷）都較低，代表攝取後血糖上升的速度較緩慢，對血糖產生的影響小。除此，她還說，有些文獻提到了百香果所含成分，可能有助降低罹患糖尿病的風險，而推論主要還是在於纖維高。

李婉萍分享，一篇刊登於《食品化學》雜誌上的文章表明，百香果種子所含的膳食纖維能明顯抑制澱粉酶活性、延緩葡萄糖的吸收，或許對控制餐後血糖有益。還有一項針對百香果皮粉的研究發現，當使用百香果皮粉作為第2型糖尿病患者的治療輔助劑後，可降低其胰島素阻抗現象。

李婉萍再舉另一個小規模的研究，把提取自百香果種子、一種名為雲杉的抗氧化物質，隨機讓受試者服用，連續8周後，超重男性的代謝狀況都獲得改善，包括提升胰島素敏感性與降低血壓。

然而，李婉萍提醒，儘管有上述研究成果，但糖尿病患者仍不可毫無節制地吃。以一份約2顆百香果計算，她建議，一天最多不可超過4～6顆，且不可再吃其它水果，並應分散於各餐食用，以免血糖還是會升高。