分證字號有2個8，到「嚮辣」內用指定套餐，開鍋即享單人88折優惠，免800元可暢享和牛好滋味。(王品集團提供)

「嚮辣」新推出職人現切牛肉秀，只要猜中最接近重量，店家會招待濕式熟成冷藏牛肉1盤。(王品集團提供)

精品麻辣鍋「青花驕」外帶雙人青花饗宴，即招待牛培根；選購4人餐再多送1份。(王品集團提供)

一年一度的父親節倒數計時，以請爸爸吃好料為發想，台灣餐飲龍頭集團王品，集結旗下火鍋品牌優惠齊發，高人氣的「嚮辣」推出身分證好康，8月1日到31日，身分證字號有2個8，消費指定套餐，開鍋即享單人88折優惠。而8月8日除了是台灣的父親節，也是世界國際貓咪日，「尬鍋」祭出貓奴優惠，活動日期到門店用餐，曬出和貓主子合照，就送鮮切鯛魚片1盤。

迎接疫後第一個父親節，網友票選最愛和牛麻辣鍋吃到飽的「嚮辣和牛麻辣鍋」，大玩身分證數字梗，8月1日起一連31天，民眾到門店消費「嚮涮肉」、「和牛無限嚮」、「海陸頂級嚮套餐」，出示身分證字號，內含2個8即享單人88折優惠，免800元就可無限暢享和牛好滋味，大方寵爸又能省荷包。

近期「嚮辣」豪氣升級，推出濕式熟成冷藏牛肉，內用消費「和牛無限嚮」套餐就能無限爽吃。濕式熟成冷藏牛肉搭黃金牛骨湯輕涮6秒，鎖住甜嫩鮮味，肉質軟嫩多汁，滿足牛肉控味蕾。「嚮辣」也獨創業界推出職人現切牛肉秀，每日限定時段，由主廚手切濕式熟成冷藏牛，店內客人只要猜對牛肉重量，猜到最接近重量的數字，可獲贈老饕濕式熟成冷藏牛肉1盤。

眾所周知8月8日是台灣父親節，其實8月8日也是國際貓咪日。市場調查發現，家中有養貓的民眾喜歡吃火鍋的比例，較一般民眾高出1.5倍。緊抓寵物商機，潮味台式火鍋「尬鍋」出奇招，選在8月8號國際貓咪日，為貓奴們加菜。

8月1日到8日，民眾到「尬鍋」門店消費任ㄧ套餐，手機出示和家中貓主子的合影，即可獲贈鮮切鯛魚片1盤，為辛苦的貓奴們補充好體力。此外，8月31日前到「尬鍋」消費，還能加購澎湖滿滿小卷雞肉飯，海陸好料一碗通吃超滿足。「尬鍋」最新力作酥炸澎湖海味小卷，特選小卷厚實Q彈、鮮甜彈牙，讓人一吃上癮。

不想出門人擠人，在家開鍋也是好選擇，精品麻辣鍋「青花驕」推出外帶優惠，8月13日前到門店外帶雙人青花饗宴，即招待牛培根1份；選購4人餐再多送一份。