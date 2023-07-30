受到近日基隆市議員呂美玲「討打」事件影響，民眾黨前祕書長謝立功30日下午發布新聞稿，宣布不繼續爭取參選基隆市立法委員選舉。並強調「成功不必在我」。

謝立功說，民眾黨主席柯文哲曾當面跟他說，基隆市區域立委傾向禮讓藍營參選人不提名，建議他思考其他做法，但他依然希望爭取民眾黨提名參選。但近日因為市議員呂美玲的「討打事件」引發爭議，有人認為謝立功擔心呂美玲搶走立委提名，才發文「黑」民眾黨。

謝立功表示，他擔任民眾黨祕書長兩年多來，每日思考的就是如何讓民眾黨更茁壯，讓主席柯文哲的理念能拓展，去年更是全台輔選走透透，這些各地候選人都能作為見證，更也無愧於心。

謝立功說，他當初爭取基隆立委提名，是為了帶起民眾黨全國選舉的氣勢，但發展成現況，選區域立委可能已經不是他最重要的課題。但經歷過此種抹黑、抹綠的侮蔑事件，他表示「絕不接受這種沒水準的攻擊」。

謝立功說，他宣布民眾黨基隆區域立委部分，他決定交給其他有志之士，成功也不必在我。未來將會用他的方式繼續努力，繼續找出基隆問題，並協調各方資源與單位解決基隆民眾問題，他認為，這才是民眾黨「以民為本」的初衷。