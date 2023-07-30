界面新聞指出，從減持結果來看，大基金此次減持三安光電的每股價格為16.33元～17.30元，減持總金額約為6.75億元。在這之前，大基金自2020年7月來已進行過兩輪減持，合計套現48.59億元。這三輪減持規模逾55億元。
報導指出，從2019年開始，大基金就進入了回收期。今年3月份以來，已有10家半導體產業鏈上市公司披露大基金擬減持公司股份公告。
據三安光電27日公告，由大基金持股超過5％的上市公司還有26家，包括中芯國際、華虹半導體、國微控股、士蘭微、中微公司等。
大陸國家集成電路產業投資基金（大基金）繼續有減持回收動作，近日LED晶片企業三安光電光告，大基金再有減持公司4,032.12萬股，持股比例正式降低至5％以下。
界面新聞指出，從減持結果來看，大基金此次減持三安光電的每股價格為16.33元～17.30元，減持總金額約為6.75億元。在這之前，大基金自2020年7月來已進行過兩輪減持，合計套現48.59億元。這三輪減持規模逾55億元。
報導指出，從2019年開始，大基金就進入了回收期。今年3月份以來，已有10家半導體產業鏈上市公司披露大基金擬減持公司股份公告。
據三安光電27日公告，由大基金持股超過5％的上市公司還有26家，包括中芯國際、華虹半導體、國微控股、士蘭微、中微公司等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。