界面新聞指出，從減持結果來看，大基金此次減持三安光電的每股價格為16.33元～17.30元，減持總金額約為6.75億元。在這之前，大基金自2020年7月來已進行過兩輪減持，合計套現48.59億元。這三輪減持規模逾55億元。

報導指出，從2019年開始，大基金就進入了回收期。今年3月份以來，已有10家半導體產業鏈上市公司披露大基金擬減持公司股份公告。

據三安光電27日公告，由大基金持股超過5％的上市公司還有26家，包括中芯國際、華虹半導體、國微控股、士蘭微、中微公司等。