花蓮在地知名美食「戴記扁食」近日傳出歇業消息，業者表示因為老闆戴玉麗年事已高，體力無法負荷，只營業到8月底，消息曝光後引發熱議。有內行人透露，花蓮戴記扁食其實只是分店，總店是在美國矽谷，特別的是雖然兩地食材不同，業者卻能做到口味零差別，讓他大讚「真的厲害」。

原PO在PTT發文分享，戴記扁食「總店在鬼谷（矽谷）」，他在美國工作時每周都會去戴記扁食光顧，當時80幾歲的老闆仍在幹活，每年回台2個月，「鬼谷（矽谷）與花蓮兩地食材不同，戴記可搞到口味零差別，真的厲害」；另外由於戴玉麗爸爸早早離世，她是直接承襲祖父戴阿火手藝，因此只能算第二代。

原PO提到，其實戴記、液香、花蓮扁食店是完全同系的扁食，原本是戴阿火父挑扁擔賣扁食，40歲出頭時兒子離世留下姐弟由他照顧，之後扁食生意越做越好，從扁擔變攤車、攤車變店面，戴阿火70歲左右離世後，液香扁食交由姐弟倆接手經營，白天姐姐晚上弟弟，已故總統蔣經國也是此時前往享用。

原PO指出，後來姐弟倆因為個性不合決定拆夥，液香原店交給弟弟經營，姐姐遠走矽谷創業，事業有成後回到花蓮液香附近再開一間分店戴記，又後來戴玉麗和老公離婚，前夫在花蓮接近吉安處開了一家花蓮扁食店，「本魯光僱過這3鋪，已不知其數，當然要比是有些微差異，液香是口味最重的，不過都系出老戴，是能差多少？去吃旁邊液香就好」。

對此，許多人紛紛回應，「扁食王是你？」、「你扁食八卦系？」、「我花蓮人都沒你清楚，厲害」、「扁食考古王！」、「真的假的啦？我花蓮的朋友都不知道」、「總部在我家附近，常看到老闆和大家打招呼」、「我只知道姐戴記弟液香，沒想到還有留洋的」。